Минниханов – «Ак Барсу»: «В плей-офф весь Татарстан будет болеть за нашу команду»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с тренерами, а также хоккеистами «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ сказал напутственные слова в преддверии старта плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Казани на базе хоккейного клуба.

«Хочу пожелать команде успехов в предстоящем тяжелом пути. Мы вместе будем переживать за «Ак Барс» и вместе будем радоваться победам нашей команды. Большое спасибо за те резульаты, которвые вы показываете в последнее время. В плей-офф весь Татарстан будет болеть за «Ак Барс». Покажите красивую игру, которую от вас ждут болельщики», – передает слова Раиса корреспондент «ТИ-Спорт» с места событий.

Напомним, стартовый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции «Ак Барс» – «Нефтехимик» состоится в Казани 1-го марта. Начало игры в 19.00 по московскому времени.

По итогам регулярного сезона, подопечные Билялетдинова стали первой командой Востока, нижнекамский коллектив занял восьмое место.

Накануне «Ак Барс» одержал победу в заключительном матче чемпионата, обыграв «Авангард». «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги матча и всего регулярного сезона.

Ранее казанский клуб представил специальный логотип, приуроченный к Кубку Гагарина 2022/23.