Общество 8 апреля 2026 12:36

Хуснуллин: в Кабмине рассматривают увеличение лимита по семейной ипотеке до 8 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Правительстве России обсуждается возможность повышения лимитов по семейной ипотеке и дифференциации ставок в зависимости от числа детей в семье. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Разные варианты смотрим уже не первый месяц. У нас непростая задача – сократить расходы бюджета, при этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке. Пока рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране до 8 миллионов рублей с 6», – отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что с увеличением количества детей во многих столичных городах уже сложно купить квартиру за 6 млн.

По словам Хуснуллина, власти также рассматривают возможность более дифференцированного подхода к ипотеке по принципу «чем больше детей – тем ниже ставка».

#льготная ипотека #поддержка семей с детьми #Марат Хуснуллин #минстрой рф
