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Татарстан начнет готовить волонтеров ко Всемирному фестивалю молодежи
Татарстан займется реализацией волонтерской программы в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи 2024. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи по РТ.
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве сегодня было подписано между дирекцией Всемирного фестиваля молодежи, Ассоциацией волонтерских центров и Информационно-ресурсным центром добровольчества РТ, пояснили в ведомстве.
«<…> с сегодняшнего дня начинает работу первый Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, созданный на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Центр привлечения и подготовки волонтеров в Казани стал одной из четырех организаций, которые будут обучать и координировать работу добровольцев Приволжского федерального округа», — уточнил он.
В общей сложности казанский центр должен будет отобрать и подготовить 180 волонтеров: 120 от Татарстана и еще 60 — от соседней Удмуртии.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус в окрестностях Сочи с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Указ о его проведении ранее был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.
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