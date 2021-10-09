Минмолодежи РТ вместе с активистами поддержали акцию «Сохраним лес»

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Команда Минмолодежи РТ вместе с молодыми активистами поддержали акцию «Сохраним лес», посадив деревья в селе Старое Шигалеево Пестречинского района Татарстана.

«Мы часто говорим о том, как важно беречь, сохранять наше природное богатство, формировать правильное экологичное мышление у современной молодежи. Такого формата мероприятия предоставляют уникальную возможность не просто самому дать пример другим, но и приобщить большое количество любителей природы — детей, взрослое население и молодежь», — отметил замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Сегодня во время акции «Сохраним лес» высадили более миллиона деревьев. Ее поддержали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, волонтеры Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), молодежное крыло ОНФ и другие организации, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».