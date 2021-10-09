В ходе акции «Сохраним лес» в Татарстане высадили более миллиона деревьев

В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» сегодня в Республике Татарстан была организована массовая посадка деревьев. В различных локациях региона более 20 тыс. волонтеров посадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га.

Татарстан уже в третий раз присоединяется к акции «Сохраним лес». Сегодня сажают деревья во всех муниципальных районах республики. Так, наиболее массово посадки прошли у села Старое Шигалеево с участием заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, волонтеров Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), молодежного крыла ОНФ и других организаций.

Обучение высадке сосен в рамках акции «Сохраним лес» Фото: © Владимир Васильев

Поддержка таких важных для страны инициатив, как «Сохраним лес», на уровне региона – это реальная возможность продемонстрировать вовлеченность бизнеса в социальные и экологически значимые проекты, считает председатель регионального представительства НСКВ в Республике Татарстан, управляющий аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России Елена Киянова.

Председатель регионального представительства НСКВ в Республике Татарстан, управляющий аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России Елена Киянова. Фото: © Владимир Васильев

«Помимо участия корпоративных волонтеров в высадках, компании также вносят вклад в восстановление лесного фонда, закупая саженцы деревьев. Так, в 20 регионах, включая Татарстан, благодаря поддержке ФМИ в России в ходе акции будет дополнительно высажено до полумиллиона деревьев», – отметила Елена Киянова.

Обращаясь к собравшимся со словом «коллеги», первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов заметил, что экология сегодня переросла рамки профессии, она «стала образом жизни, образом сохранения того, что мы имеем, того, что мы хотим передать нашим будущим поколениям».

«Отрадно, что с каждым таким мероприятием, а их количество растет с каждым годом, это и посадка леса, и субботники, увеличивается и количество людей, которое в них принимают участие», – подчеркнул Айрат Шигапов.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева приняла участие в акции «Сохраним лес». Фото: © Владимир Васильев

Сегодня у села Старое Шигалеево были высажены 40 тыс. саженцев сосны на 15 га земель, которые начали подвергаться эрозии.

«Здесь уже хлеб сажать нельзя, поэтому высадка деревьев поможет восстановить эти площади», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» участковый лесничий Нурсиль Гибадуллин.

В акции принимали участие около 500 человек – волонтеры и представители 27 учреждений и организаций республики.

«Я сама вызвалась, люблю природу, мне все нравится: и идеи акции, и работа. Нам дали ряд, мы его и засаживаем», – поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ИА «Татар-информ» Ольга Степанова из Министерства юстиции РТ.

Министр экологии республики Александр Шадриков и волонтеры молодежного звена ОНФ приняли решение назвать будущий лес «Молодежный».

Напомним, что республиканские природоохранные акции по посадке деревьев проводятся Министерством лесного хозяйства республики с 2011 года. Их цель – воспитание бережного отношения к лесу, привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и приумножения лесных ресурсов. За 10 лет в рамках акций в Татарстане были посажены новые лесные насаждения на площади более 6,8 тыс. га, использовано 26,2 млн посадочного материала, а общее количество участников превысило 455 тыс. человек.

Другие подробности можно узнать на сайте Всероссийской акции «Сохраним лес»: https://сохранимлес.рф/.