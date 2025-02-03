Минмолодежи РТ сообщило о последующих отправках волонтеров на Черное море

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый отряд из 35 молодых волонтеров Татарстана отправился сегодня в Анапу, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий разлива нефти. При необходимости в дальнейшем будут организованы подобные поездки дополнительно. Об этом сообщил сегодня журналистам министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Первая трудовая вахта будет идти две недели. Когда ребята вернутся, мы с ними обязательно встретимся, подведем итоги, а потом при необходимости будем определяться по второй и третьей группе студентов-волонтеров от Татарстана», – сказал он.

Ринат Садыков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая группа волонтеров из Татарстана была набрана буквально за сутки. В ее состав вошли 15 студентов Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана и других учебных заведений республики. Это представители Казани, Зеленодольска, Мамадыша, Нижнекамска.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал инициативу и помог с организацией поездки большого волонтерского отряда. Республика обеспечила молодых людей всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, проживанием и питанием. Жить добровольцы будут в лагере в Витязево, недалеко от зоны, где будут работать на протяжении двух недель.

Экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года из-за столкновения двух российских нефтяных танкеров в Керченском проливе во время шторма. С декабря волонтеры помогают в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черном море.

Воспитание социально ответственной – одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.