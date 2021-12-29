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Общество
29 декабря 2021  13:00
Арсений Каримов

Минмолодежи РТ разработает новую программу поддержки молодых ученых к февралю

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В феврале Минмолодежи РТ планирует представить обновленную программу поддержки молодых ученых в республике. Об этом сообщил глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Мы планируем представить обновленную программу поддержки молодых ученых Татарстана в феврале. Это важная часть нашей аудитории, которой мы будем уделять больше времени. Она имеет большой интеллектуальный потенциал», –  отметил Сулейманов.

Он пояснил, что программа будет связана с созданием условий для самореализации молодых ученых и дальнейшего их закрепления в Татарстане.

Ранее Президент России Владимир Путин пообещал пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым.

#тимур сулейманов #минмолодежи рт #молодые ученые
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