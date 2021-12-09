Путин пообещал пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым

Президентские гранты для молодых ученых были утверждены в 1996 году, за все время они корректировались только один раз, заметил Президент России Владимир Путин. На встрече с участниками Конгресса молодых ученых он согласился, что стоит пересмотреть программу.

«А вот что действительно требуется пересмотреть — это гранты Президента. Они были учреждены в 1996 году и только один раз пересматривались — в 2009-м», — заявил Президент.

Отвечая на вопросы участников встречи, он отметил, что речь наверняка идет о повышении финансовой части программы. «Ну это никогда не мешает. Даже белым медведям», — пошутил Путин.

Глава государства отметил, что все предложения будут проработаны.