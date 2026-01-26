Минмолодежи РТ готовит жилищную программу для молодых людей, строящих свой дом
Министерство по делам молодежи РТ готовит новую жилищную программу, по которой молодые люди смогут получить поддержку при индивидуальном жилищном строительстве. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
«Сильно востребована программа помощи молодым семьям в индивидуальном жилищном строительстве. Мы хотим выйти с инициативой создания такой программы в Татарстане в 2026 году. Также одна из наших инициатив – это возможность исламской ипотеки для молодых людей на селе», – заявил он.
По его словам, жилищный вопрос остается одним из самых востребованных среди молодежи Татарстана. В республике реализуются четыре профильные программы, одна из которых – федеральная.
«Также есть меры поддержки для молодых специалистов и ученых. Но потребность все равно остается высокой», – подчеркнул министр.
