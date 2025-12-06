Минмолодежи РТ готовит программу по развитию экстрим-спорта на следующие три года

Министерство по делам молодежи Татарстана предложит руководству республики программу развития экстрим-спорта на следующие три года. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель ведомства Азат Кадыров.

«За три года в республике уже семь городов начали свое движение в этом направлении. Сейчас мы сформировали новый проект программы на трехлетку с увеличением количества городов, с увеличением оборудования для занятия экстремальными видами спорта», – сообщил министр корреспонденту «Татар-информа».

Новый проект будет представлен руководству региона в ближайшее время. Главным результатом будущей «трехлетки» Кадыров назвал расширение географии и увеличение количественных показателей.

«Мы представим ее в ближайшее время руководству республики. Надеюсь, что оно предоставит поддержку, это поможет республике вовлечь еще большее количество детей и подростков в эти активности», – добавил Кадыров.