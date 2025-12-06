В экстрим-парке «Урам» обсудили взаимодействие государства и экстрим-спорта

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В казанском экстрим-парке «Урам» прошла панельная дискуссия на тему взаимодействия государства и экстрим-спорта. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского форума «Спортэкс».

До начала панельной дискуссии в большом зале экстрим-парка президент Федерации скейтбординга РФ Илья Вдовин ответил на вопросы сообщества. Вопросы были самые разными: участники спрашивали, как выстраивать взаимодействие с руководством региона или города, как выйти на контакт с Министерством спорта, а также как уберечь хрупкие колени после многочисленных падений. Разговор шел в очень свободной форме, под стать атмосфере на самой площадке. В таком же русле прошла вся встреча молодежи с представителями власти.

Большая панельная дискуссия началась после перерыва параллельно мастер-классам по хип-хопу и брейкингу Монгола и Банзая. В числе спикеров (помимо Вдовина) были министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, руководитель Агентства молодежной политики Красноярского края Виктор Коломиец, зампред Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Илья Шмонин, директор «Урама» Мария Крюкова и тренер по паркуру Сергей Аверин.

Виктор Коломиец в общих чертах рассказал о развитии экстрим-спорта в Красноярском крае и том, как он развивается сегодня. Так, например, уже в следующем году Красноярский экстрим-парк получит корпус для водных видов спорта.

По его мнению, в ближайшее время начнется борьба между тренерами по самокатному спорту – настолько популярным становится это направление. Он также отметил, что инфраструктура должна развиваться вместе с кадрами, поэтому на Кубани работают над получением необходимых образовательных лицензий.

По словам министра по делам молодежи РТ, Россия – социально ориентированное государство, где спорт с давних времен находится в приоритете. Судя по всему, экстрим-спорт – не исключение. В частности, в Татарстане очень позитивное отношение к экстремальным спортивным направлениям, рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

«За три года в республике уже семь городов начали свое движение в этом направлении. Сейчас мы сформировали новый проект программы на трехлетку с увеличением количества городов, с увеличением оборудования для занятия экстремальными видами спорта», – пояснил глава Минмолодежи РТ.

Новый проект будет представлен руководству республики в ближайшее время. Главным результатом будущей «трехлетки» Кадыров назвал расширение географии и увеличение количественных показателей. К тому же развитие экстрим-спорта даст возможность людям развивать спортивную карьеру, а также участвовать в чемпионатах вплоть до Олимпийских игр.

«Уверен, это время не за горами», – заявил Кадыров.

По словам Ильи Шмонина, сегодня очень много возможностей для развития экстрим-спорта в регионах. Даже из Комсомольска-на-Амуре ему пишут: «У нас есть деньги, но мы не знаем, кому их дать».

«Источников финансировании много. Запросов у страны больше, чем мы можем реализовать», – резюмировал Шмонин.

Но, кажется, сообщество не слишком хорошо знает об этом, потому что на Q&A-сессии звучали вопросов на темы: кредитов для бизнеса, недостатка крытых площадок и дороговизны экстрим-спорта. Как отметили спикеры, лишь 30% молодежи знает, что государство для молодежи делает.

«Я думаю, что это двухсторонняя дорога, полезная и для участников, и для организаторов. Когда мы слышим, что говорит молодежь, чего им не хватает, какие у них есть новые идеи и пожелания – это поможет нам развивать это направление в будущем», – заявил корреспонденту «Татар-информа» Азат Кадыров.

В экстрим-парке «Урам» с 5 по 7 декабря проходит Всероссийский образовательный форум «Спортэкс». Трехдневный интенсив для молодежи объединяет спорт, творчество и гражданскую активность. Организуют форум команды экстрим-парка «Урам» и молодежного образовательного центра «Спортэкс».

МОЦ «Спортэкс» – проект Росмолодежи, который занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни среди молодых людей через образовательные мероприятия.

В рамках программы запланированы мастер-классы и лекции по психологии, экстрим-спорту, медиа и креативным индустриям. Параллельно культурно-образовательной программе проходит спортивная программа – состязания по ВМХ, самокату, роликам, скейтбордингу, танцам и футбольному фристайлу.

Вчера мастер-класс для участников форума провел финалист Олимпийских игр в Токио по скейтбордингу и победитель Кубка мира по скейтбордингу из Аргентины Матиас Делл Олио.