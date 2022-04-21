Минмолодежи: Изыщем возможности, чтобы дети из Донбасса отдохнули в лагерях Татарстана

Для детей из Донбасса будут организованы смены в детских оздоровительных лагерях Татарстана, если такие заявки поступят. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков, отвечая на вопрос зрителя.

«Что касается отдыха детей из ДНР и ЛНР в лагерях Татарстана, то на сегодняшний день такой вопрос прорабатывается — в том формате, что мы можем и должны быть готовыми принять детей. Но на сегодняшний день такой заявки нет. В любом случае, безусловно, мы изыщем все возможности, чтобы организовать отдых детей из этих республик. Я думаю, мы легко всё реализуем и найдем ресурсы», — отметил спикер.

Отвечая на вопрос о наполнении смен, Ринат Садыков уточнил, что в этом году в детских лагерях Татарстана будут действовать разные образовательные программы, которые будут проходить в игровом формате. Также будут действовать специализированные смены, например, математические, которые ежегодно собирают примерно 100–150 совершенно уникальных детей со всей республики. Для творческих детей будут организованы театральные смены, где они смогут попробовать себя в роли артиста, конферансье, фокусника или певца. Часть детей отправится в лагеря инженерной направленности, которые связаны с цифровизацией.

«Мы ставим задачу, чтобы в каждом лагере был реализован образовательный потенциал. Но он должен быть правильно преподнесен детям и подросткам, без всяких лекций и конспектов», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 5 тыс. детей из Татарстана отправятся на отдых в Крым и Краснодарский край.