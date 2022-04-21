Более 5 тыс. детей из Татарстана отправятся на отдых в Крым и Краснодарский край

Более 5 тыс. детей из Татарстана отправятся на летний отдых на Черноморское побережье — в Республику Крым и Краснодарский край. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В оздоровительных же лагерях Татарстана отдохнет порядка 182 тыс. детей. «Если по году мы оздоравливаем 218,6 тыс. детей, то за лето это будет порядка более 182 тыс. детей», — сказал спикер.

Некоторые смены в республиканских частных и муниципальных лагерях стартуют с 1 мая. «Расширены сроки проведения оздоровительной кампании. Лагеря могут уже запустить свои каникулы с 1 мая по 30 сентября. Есть примеры, когда частные и муниципальные лагеря запускают семидневные и 18-дневные смены с 1 мая. Это позволит расширить и увеличить количество охвата детей за летний период», — отметил он.

Сегодня в Татарстане функционируют четыре туроператора и 18 детских оздоровительных лагерей, которые самостоятельно зарегистрировались в системе кешбэка и осуществляют продажи в лагеря.

Садыков напомнил, чтобы купить путевку и воспользоваться 50% кешбэком родителям необходимо завести карту «Мир». «После этого необходимо пройти программу лояльности в программе „Привет, Мир!“, после этого нужно оплатить путевку исключительно в электронном виде. Наличный расчет не принимается. У нас были в прошлом году примеры, когда родитель заводил карту „Мир“, но оплачивал наличным расчетом. И к большому сожалению, система потом не возвращала кешбэк, потому что нарушена транзакционная операция. Ее попросту не существовало», — отметил спикер.

В начале марта Президент РФ Владимир Путин поручил продлить в 2022 году программу по компенсации детского отдыха. По ней родители могут вернуть до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, но не больше 20 тысяч рублей.