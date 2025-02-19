Детский отдых и помощь семьям: Минмол РТ отчитался о публичных целях 2024 года

Минмолодежи Татарстана отчиталось в Общественной палате РТ о выполнении семи публичных целей, которые были приняты на 2024 год. Пять из них признаны выполненными, две – частично выполненными.

«Первой задачей Минмолодежи РТ на 2024 год стало содействие трудовому воспитанию молодежи. Стояла задача обеспечить 5 тыс. молодых людей трудовой занятостью на предприятиях республики. Цель смогли перевыполнить. Более 13 тыс. человек [было] трудоустроено», – рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Второй задачей стало раскрытие потенциала работающей молодежи. Здесь было необходимо охватить проектами, направленными на развитие профессиональных компетенций, творческую и спортивную самореализацию, не менее 7% от числа работающей молодежи Республики Татарстан.

«Проектами охвачено более 8 тыс. человек, в онлайн-формате – свыше 16 тыс. человек работающей молодежи, а также более 20 тыс. зрителей творческих выступлений, участников фестивалей и мероприятий. Расширение диапазона молодежной политики на предприятиях через их включенность в региональные программы и проекты дает дополнительные импульсы к мотивации молодых работников, их профессиональному росту внутри компании», – продолжила Галиева-Мустафина.

Следующей целью стало развитие инфраструктуры летнего отдыха и оздоровления детей. Охватить сменами различной направленности предполагалось не менее 205 тыс. детей и представителей молодежи от 7 до 18 лет. Планы удалось перевыполнить, обеспечив отдыхом более 214 тыс. детей и подростков.

Особое значение в 2024 году, который был объявлен в России Годом семьи, приобрели поддержка молодых семей и организация мероприятий по популяризации семейных ценностей.

«Работа с молодыми семьями ведется на базе всех учреждений молодежной политики. В 2024 году проведено более 1,3 тыс. мероприятий с охватом свыше 150 тыс. человек, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о новом направлении в развитии молодежной и семейной политики», – сообщила первый замминистра.

В списке публичных целей была и еще одна задача, связанная с молодыми семьями, – обеспечение их жильем. Здесь целевой показатель составлял 1 тыс. семей, однако его удалось выполнить только на 70%.

Шестой целью стало обеспечение занятости несовершеннолетних. Здесь необходимо было обеспечить различными формами занятости в каникулярный период на базе учреждений молодежной политики не менее 50% ребят в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих в республике.

«Различными формами занятости на базе учреждений молодежной политики охвачено более 92 тыс. несовершеннолетних в возрасте 14–17 лет, что составляет 54,1% от общего числа. Минмолодежи РТ и муниципальными образованиями обеспечен охват мероприятиями учреждений молодежной политики 52% подростков, стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, и 56% находящихся в социально опасном положении», – пояснила докладчица.

Заключительная, седьмая задача заключалась в организации проектов, направленных на содействие культурному просвещению, преемственности традиций, сохранение национального культурного кода, причем охват должен был составить не менее 100 тыс. человек. Показатель удалось перевыполнить в два раза. На профильных мероприятиях побывали более 200 тыс. ребят.