Минлесхоз Татарстана зафиксировал трехкратный рост числа возгораний возле лесов

Из-за аномальной жары и продолжительной засухи в этом году в Татарстане в три раза выросло количество возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В Татарстане сохраняется непростая лесопожарная обстановка. С начала года в республике зарегистрировано 985 термических точек и 830 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. По сравнению с прошлым годом разница колоссальная», – отметил он.

Спикер напомнил, что в конце мая случился лесной пожар на площади 0,5 га в Альметьевском районе. Огонь вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов и перекинулся на деревья. Пожар в лесничестве был оперативно локализован и ликвидирован. Стоит отметить, что в прошлом году лесных пожаров в республике не было вообще, а наиболее «горимым» за последнее время стал 2021-й, когда в Татарстане случилось 19 лесных пожаров на общей площади 210 га. Все они были своевременно ликвидированы.

Подробнее о пожароопасной обстановке в лесах Татарстана читайте в материале «Татар-информа» «Экстремальное лето»: Татарстан в пятый раз закрыл леса и борется с нашествием гусениц».