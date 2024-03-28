Минлесхоз Татарстана в новом сезоне по нацпроекту закупит дроны за 42 млн рублей

Ожидается, что в этом году Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан получит финансирование из федерального бюджета в размере 42 млн рублей на приобретение беспилотных летательных аппаратов в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Предполагается, что будет закуплено 28 дронов. При их помощи специалисты лесной отрасли в районах будут вести мониторинг состояния земель лесного фонда в режиме реального времени. Лесники будут контролировать процесс вырубок, вылавливать нарушителей в лесах, выявлять и пресекать очаги возгораний», – пояснил он.

Спикер отметил, что специалисты лесной отрасли готовы к внештатным ситуациям в предстоящий пожароопасный период в лесах. Они обеспечены необходимой лесопожарной техникой и противопожарным оборудованием. Традиционно на протяжении всего теплого периода в регионе будет вестись космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки.

Подробнее о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Вырубка леса, нарушители и пожары: зачем минлесхозу Татарстана понадобились дроны».