Минлесхоз Татарстана: в 2024 году лесокультурный сезон будет открыт в конце апреля

В этом году из-за высокого снежного покрова лесокультурный сезон в Татарстане начнется несколько позже обычного срока – в апреле. О том, как в республике идет подготовка к проведению лесовосстановительных работ в рамках национального проекта «Экология», сообщили в Минлесхозе РТ.

«В этом году высокий снежный покров, лесокультурный сезон будет открыт позже, в конце апреля, – рассказала ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Алсу Мустафина. – Всего имеется 34 миллиона штук стандартного посадочного материала. Этого количества достаточно и для лесовосстановления, и защитного лесоразведения, и организации природоохранных акций».

Мустафина добавила, что во всех подведомственных учреждениях Минлесхоза подготовлены лесохозяйственная техника и оборудование, приобретен необходимый лесокультурный инвентарь. Специалисты лесной отрасли готовят черенки тополя, закладывают семена на стратификацию и проводят работы по «чернению снега» – разбрасывают золу на участки посевных отделений в питомниках. Это делается для ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году в Татарстане по национальному проекту «Экология» планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2564 га. Из них искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 1422,5 га, естественное лесовосстановление – на 1033,9 га, комбинированное лесовосстановление – 4 га и лесоразведение – 103,6 га.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».