Минлесхоз Татарстана рассказал об обновлении парка техники в 2024 году

Укомплектованность техникой для тушения лесных пожаров в Татарстане сейчас составляет 100% благодаря федеральным и республиканским программам. Об этом сообщил сегодня журналистам в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Технику закупаем и дополняем каждый год. Что-то выбывает, устаревает. Техника нужна бывает всегда, модернизация нужна каждый год. Но в целом мы укомплектованы пожарной и лесокультурной техникой, что достаточно для выполнения государственного задания», — отметил он.

По данным спикера, в лесной отрасли трудится около 2,5 тыс. человек, в республике начитывается 31 лесхоз.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, региональным проектом «Сохранение лесов в РТ» национального проекта «Экология» предусмотрено оснащение подведомственных учреждений министерства специализированной техникой и оборудованием.

«На выделенные средства в этом году закуплены шесть тракторов "Беларус", три пожарных полуприцепа, четыре моторные лодки, лесопатрульный комплекс, снегоболотоход и транспортный прицеп. Кроме того, в этом году приобретено более 30 лесопатрульных автомашин УАЗ в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства" и 33 автомобиля Lada Niva Travel — по госпрограмме "Развитие лесного хозяйства РТ"», — рассказали в пресс-службе.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

До конца года планируется закупить еще семь мульчеров на базе трактора «Беларус» и четыре дровокольные линии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 33 автомобиля Lada Niva Travel, закупленные по программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан», получили в подарок учреждения Минлесхоза РТ. В преддверии Дня работников леса новую технику лесникам передал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин на площади возле ГИБДД РТ.