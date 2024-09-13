Лесхозы Татарстана получили в подарок 33 автомобиля Lada

33 автомобиля Lada Niva Travel, закупленные по программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан», получили в подарок учреждения Минлесхоза РТ. В преддверии профессионального праздника новую технику лесникам вручил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Церемония прошла на площади возле ГИБДД РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Рад поздравить вас с наступающим профессиональным праздником — Днем работников леса. Этот день — дань уважения и признательности всем, кто заботится о „зеленом“ богатстве нашей родной республики. Лесному хозяйству в Татарстане уделяется особое внимание», — сообщил Алексей Песошин на торжественной церемонии, обращаясь к собравшимся.

Свыше 17% площади всей республики покрыто лесами. Сегодня в лесной отрасли Татарстана трудятся более 2,5 тыс. человек.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Благодаря вашей слаженной работе в республике появляются новые лесные насаждения, сокращается количество нарушений лесного законодательства, удается не допустить лесные пожары, минимизировать ущерб от болезней и вредителей леса», – заявил Песошин.

Он добавил, что новые автомобили, которые получат учреждения Минлесхоза РТ, обладают высокой проходимостью, поэтому станут незаменимыми помощниками в комплексе работ по сохранению лесов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Два года подряд Татарстан занимает первое место в рейтинге регионов Российской Федерации по эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений. Мы гордимся вами», – сказал Премьер-министр республики.

Он выразил благодарность специалистам за плодотворный созидательный труд и поздравил их с приближающимся праздником.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сообщил журналистам, что лесники республики успешно занимаются защитой и воспроизводством лесов. В преддверии профессионального праздника, который отмечается по всей стране 15 сентября, при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова лесхозы получат новые автомобили. Весной по федеральной программе транспортом уже обеспечили лесничества.

«Данная техника повысит мобильность специалистов. Леса республики занимают 1,3 млн га, а с учетом дорог это более 10 тыс. км. Для оперативного управления нужен хороший транспорт», – подчеркнул глава Минлсехоза РТ.

На мероприятии состоялось награждение отличившихся работников отрасли государственными и ведомственными наградами.