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Минлесхоз Татарстана рассказал о подготовке к новому пожароопасному сезону в лесах
Подготовка к новому пожароопасному сезону продолжается в Татарстане. Разработан cводный план тушения лесных пожаров на территории региона, и заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«В марте в республике проходят проверки готовности лесопожарных станций к началу нового пожароопасного сезона в лесах, специалисты обучаются по программе „Тактика и техника тушения лесных пожаров. Охрана труда и техника безопасности при тушении лесных пожаров“. Ожидается, что специальную подготовку пройдут около 400 человек», — отметил он.
Спикер напомнил, что в прошлом году пожароопасный сезон в лесах республики был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней. Обычно пожароопасный сезон стартует со сходом снежного покрова и с повышением дневных температур. В этом году он будет открыт 15 апреля, соотвествующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Подробнее о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Вырубка леса, нарушители и пожары: зачем минлесхозу Татарстана понадобились дроны».
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