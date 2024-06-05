Минлесхоз Татарстана назвал три причины возгораний в лесах

Большинство лесных пожаров и возгораний на землях, граничащих с лесным фондом, возникает по вине человека. От поведения людей во многом зависит обстановка в лесах в пожароопасный сезон. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев.

«Главная причина таких происшествий — человеческий фактор. Во-первых, к пожарам приводит неосторожное обращение с огнем в лесу, а во-вторых — захламление лесного фонда. Выброшенная стеклянная тара на солнце имеет эффект лупы, лучи преломляются, случается возгорание. Еще одной причиной, по которой возникают лесные пожары, бывает молния. Но такое случается крайне редко», — сказал собеседник агентства.

Лесничий отметил, что людям, которые приходят отдыхать в лес или выезжают на природу, нужно быть благоразумными, соблюдать правила пожарной безопасности и убирать за собой мусор.

По данным Кашафеева, на территории Пригородного лесничества лесных пожаров уже несколько лет не фиксируется. Однако в прошлом пожароопасном сезоне доводилось тушить возгорания на землях, граничащих с лесным фондом. Подобные случаи при неблагоприятном стечении обстоятельств могли привести к переходу огня на лес.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что если в июне в Татарстане на протяжении недели будет наблюдаться высокой класс пожарной опасности, то в республике введут первый в этом году запрет на посещение лесов.