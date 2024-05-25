Под Казанью прошло центральное мероприятие акции «Чистые леса Татарстана»

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Под Казанью, на территории квартала 86 Столбищенского участкового лесничества Пригородного лесничества, сегодня состоялось центральное мероприятие республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

В экомероприятии приняли участие специалисты министерств, ведомств, учреждений, организаций и предприятий республики. Всего они смогли собрать 4 кубометра твердых бытовых отходов, а также сложили в кучи на перегнивание 240 кубометров сухостоя и валежника.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Как рассказал глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров, участок выбрали потому, что здесь наблюдается неудовлетворительное санитарное состояние лесных насаждений – здесь много сухостойных деревьев и валежника.

«Целью работ является не только улучшение санитарного состояния лесного фонда, но и снижение риска возникновения лесных пожаров, обеспечение безопасности населения», — отметил министр.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Весенний этап акции «Чистые леса Татарстана» стартовал 22 апреля и продлится до 22 июня. С ее начала из лесного фонда вывезено 0,4 тыс. кубометров ТБО, собрано и сложено в кучи на перегнивание 2,5 тыс. кубометров сухостоя и валежника. Участие в акции приняли 10 тыс. человек.

«Мы искренне благодарны всем участникам акции. Ваш вклад неоценим, вместе мы создаем здоровую и безопасную среду для себя и будущих поколений», — сказал Кузюров.