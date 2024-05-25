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Под Казанью прошло центральное мероприятие акции «Чистые леса Татарстана»
Под Казанью, на территории квартала 86 Столбищенского участкового лесничества Пригородного лесничества, сегодня состоялось центральное мероприятие республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
В экомероприятии приняли участие специалисты министерств, ведомств, учреждений, организаций и предприятий республики. Всего они смогли собрать 4 кубометра твердых бытовых отходов, а также сложили в кучи на перегнивание 240 кубометров сухостоя и валежника.
Как рассказал глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров, участок выбрали потому, что здесь наблюдается неудовлетворительное санитарное состояние лесных насаждений – здесь много сухостойных деревьев и валежника.
«Целью работ является не только улучшение санитарного состояния лесного фонда, но и снижение риска возникновения лесных пожаров, обеспечение безопасности населения», — отметил министр.
Весенний этап акции «Чистые леса Татарстана» стартовал 22 апреля и продлится до 22 июня. С ее начала из лесного фонда вывезено 0,4 тыс. кубометров ТБО, собрано и сложено в кучи на перегнивание 2,5 тыс. кубометров сухостоя и валежника. Участие в акции приняли 10 тыс. человек.
«Мы искренне благодарны всем участникам акции. Ваш вклад неоценим, вместе мы создаем здоровую и безопасную среду для себя и будущих поколений», — сказал Кузюров.
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