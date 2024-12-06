Минлесхоз Татарстана назвал цены лесхозов на новогодние ели и сосны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодняя живая ель высотой до одного метра в этом году в среднем по Татарстану будет стоить 550 руб., сосна высотой до одного метра - 500 руб. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Ели высотой до двух метров - 650 руб., до трех метров - 1,3 тыс. рублей. Сосна от двух до трех метров - 1,1 тыс. руб., от трех до четырех метров - от 1,7 тыс. рублей, более пяти метров - 5 тыс. рублей. Средняя цена хвойных лапок за тонну - 6,5 тыс. рублей», - перечислил он.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, речь идет об ориентировочной средней стоимости новогодних деревьев в лесхозах республики, а не о частниках, которые торгуют на елочных базарах.

«Реализация новогодней продукции подведомственными учреждениями будет осуществляться оптом со складов и производственных участков, в розницу - на организованных торговых площадках в районных центрах и городах», - заметили в пресс-службе.

Кузюров также рассказал, как долго выращивают деревья к празднику.

«Ель первые три года плотно сидит, долго прорывается. После трех-четырех лет ее рост увеличивается. Растет примерно порядка четырех-пяти лет до 1,5 метров. Сосна растет чуть дольше», - пояснил министр.