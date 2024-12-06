Минлесхоз РТ сообщил о падении спроса на живые елки в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане продажи хвойных насаждений, елей и лапника, в этом году на предновогодних аукционах заметно упали по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По сравнению с прошлым годом в этом году продано на 25% меньше от выставленного объема. Статистика показывает, что уменьшается спрос на живые елки. Постепенно население переходит на использование искусственных елок», — отметил он.

Равиль Кузюров Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кузюров пояснил, что по законодательству подведомственные учреждения Минлесхоза РТ обязаны выставлять на продажу выращенные в лесах хвойные насаждения.

«В этом году был проведен электронный аукцион по купле-продаже лесных насаждений для заготовки ели и других деревьев хвойных пород на территории лесного фонда семи лесничеств. Проведен электронный аукцион, было выставлено семь новогодних лотов елей в количестве около 2 тыс. штук и около 20 тонн хвойной лапки на территории разных районов. Продано практически всё», — сообщил министр.

Он подчеркнул, что елки к новогоднему празднику ежегодно выращиваются в специально отведенных местах. Они будут выставлены на продажу в городах и населенных пунктах республики.