Минлесхоз намерен продлить ограничение на посещение лесов в 7 районах Татарстана

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Ограничение на посещение лесов в семи районах Татарстана, введенное на время обработки от вредителей, завтра прекратит свое действие. Но в связи с тем, что работы продолжаются, Минлесхоз РТ намерен их продлить еще на 21 день, в скором времени должно выйти соответствующее постановление. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Ограничения вводились на 21 день, завтра последний день их действия. Сейчас в республике продолжается обработка леса от вредителей. Поэтому Минлесхоз Татарстана инициировал продление ограничений еще на 21 день. В ближайшее время в Кабмине РТ решение будет принято», — рассказали в пресс-службе.

В этом году мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда будут проведены на общей площади 12,2 тыс. га. Работы проходят на территориях Азнакаевского, Бавлинского, Спасского, Сармановского, Ютазинского, Бугульминского и Лениногорского районов. Всего на эти цели будет направлено 34 млн рублей.

«Непарный шелкопряд — полифаг, повреждает до 300 видов растений, почти все лиственные породы, многие виды кустарников. Предпочитаемые породы — дуб, береза, тополь, липа, ива, слива, яблоня. Обработка лесных насаждений проводится наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата. На сегодняшний день работы близки к завершению в Азнакаевском, Бавлинском, Сармановском, Ютазинском районах», — сообщил завсектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

Он напомнил, что специалистами лесной отрасли республики установлены предупреждающие знаки на расстоянии 300 и 500 метров от мест обработки.

«В местах проведения мероприятий по ликвидации очагов вредителей леса действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Также установлен запрет на выпас животных, сбор лекарственных трав, запрещается размещение пасек. Ограничения действуют и после обработки», — добавил спикер.