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Общество 21 июля 2025 12:35

Минлесхоз РТ зафиксировал рост числа возгораний на землях возле леса

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С начала года в лесах Татарстана зарегистрировано 487 термических точек и 340 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года число термоточек выросло в 2 раза, а количество возгораний – в 2,2 раза. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«К счастью, лесных пожаров в Татарстане пока не зафиксировано, но пожароопасный сезон продолжается», – отметил директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.

Росту числа возгораний способствовала аномальная жара, пришедшая в июле в Татарстане. Для обеспечения пожарной безопасности в лесах региона проводится космический, авиационный и наземный мониторинг. На завтрашний день прогнозируется четвертый класс пожарной опасности в лесах.

Министерство лесного хозяйства РТ напоминает, что в лесах категорически запрещается:

  • оставлять, сжигать мусор или поджигать сухую траву;
  • разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах;
  • бросать на землю непотушенные спички и окурки;
  • использовать неисправный транспорт, выдающий искры;
  • использовать пиротехнику.
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#минлесхоз рт #пожароопасный период #леса
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