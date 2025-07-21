Минлесхоз РТ зафиксировал рост числа возгораний на землях возле леса

С начала года в лесах Татарстана зарегистрировано 487 термических точек и 340 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года число термоточек выросло в 2 раза, а количество возгораний – в 2,2 раза. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«К счастью, лесных пожаров в Татарстане пока не зафиксировано, но пожароопасный сезон продолжается», – отметил директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.

Росту числа возгораний способствовала аномальная жара, пришедшая в июле в Татарстане. Для обеспечения пожарной безопасности в лесах региона проводится космический, авиационный и наземный мониторинг. На завтрашний день прогнозируется четвертый класс пожарной опасности в лесах.

Министерство лесного хозяйства РТ напоминает, что в лесах категорически запрещается: