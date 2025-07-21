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Происшествия 21 июля 2025 11:38

Из-за высокой пожарной опасности лесов в РТ сохраняется штормовое предупреждение

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Из-за высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) в Республике Татарстан в период с 22 по 24 июля сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Республики Татарстан.

В указанный период категорически запрещается разводить костры и пользоваться открытым огнем в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также там, где трава уже высохла, и под кронами деревьев.

Запрещено выбрасывать горящие спички, сигареты и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

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