В Минлесхозе РТ прогнозируют напряженное начало пожароопасного сезона в лесах

Из-за теплой зимы, дефицита снега и недостаточного увлажнения почвы начало пожароопасного сезона в лесах может быть напряженным. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Такие погодные условия создают серьезные предпосылки для возникновения лесных пожаров. Министерством лесного хозяйства РТ и Центром защиты леса РТ будут предприняты все необходимые меры по охране и защите лесов», - отметили в пресс-службе.

В министерстве считают, что теплая зима может повлиять на численность вредителей леса.

«Запланированы учеты численности вредителей и другие мероприятия, направленные на сохранение положительной динамики санитарной и лесопатологической ситуации в регионе», - отметил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Подробнее о прогнозе погоды на март и последствиях аномального тепла читайте в материале «Татар-информа».