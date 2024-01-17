Минлесхоз РТ сообщил об увеличении пожароопасного периода в лесах из-за изменений климата

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средняя продолжительность пожароопасного периода в Татарстане в последние пять лет составляет 188 дней в год. Однако в 2023-м из-за жары и засухи она составила 196 дней. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Минлесхоза РТ в Казани глава ведомства Равиль Кузюров.

В республике в минувшем году было зафиксировано 986 случаев возгораний.

«В прошлом году пожароопасный сезон в лесах Татарстана в связи с наступлением устойчивой теплой погоды и схода снежного покрова был открыт 1 апреля. Безопасность в лесах обеспечивали 20 лесопожарных станций второго типа в составе лесхозов, пять лесопожарных станций третьего типа в составе ГБУ „Лесопожарный центр“ и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря», — напомнил он.

В прошлом году в связи с жаркой погодой и с установлением четвёртого и пятого классов пожарной опасности в лесах специалистам отрасли пришлось предпринять экстренные меры. Для обеспечения пожарной безопасности шесть раз вводились ограничения на пребывание граждан в лесах.

«Проведенный анализ по зафиксированным возгораниям показывает, что за последние три года муниципальными районами, где возникает наибольшее количество возгораний и, соответственно, появляется угроза перехода огня с земель иных категорий в земли лесного фонда, являются Нижнекамский, Альметьевский, Мамадышский, Чистопольский, Елабужский, Заинский, Лаишевский, Лениногорский и Высокогорский», — отметил Кузюров.

Однако, по его словам, благодаря слаженной работе инспекторов, лесоводов и специалистов из муниципальных районов прошлый год удалось завершить без чрезвычайных ситуаций в лесах.

«Всем службам нужно ужесточить контроль за проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и организовать работы по предупреждению и недопущению пожаров на землях лесного фонда, в том числе в отношении собственников и пользователей земельных участков, прилегающих к землям лесного фонда», — заметил министр.