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Общество 14 февраля 2025 13:23

Минлесхоз РТ сообщил о повышении в 2025 году средней зарплаты работников отрасли

По итогам 2024 года средняя заработная плата работников лесного хозяйства в Татарстане составляет 46 тыс. рублей. Рост зарплат ожидается и в 2025 году, сообщил «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Если сравнивать с 2019 годом, то доходы работников увеличились в два раза. Рост зарплат ожидается и в 2025 году, он составит не менее 15%. Таков прогноз, исходя из учета выделенных средств на оплату труда и планируемого повышения должностных окладов», – отметил он.

Кроме того, с 2020 года при поступлении на работу молодые люди получают выплаты в размере 150 или 300 тысяч рублей, в зависимости от уровня образования. На получение таких выплат могут претендовать выпускники учебных заведений лесного профиля, молодые специалисты в возрасте до 30 лет, обязующиеся проработать в профильных учреждениях не менее трех лет со дня заключения соглашения о предоставлении финансовой поддержки.

«С 2025 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова планируем увеличить выплаты до 300 и 500 тысяч рублей соответственно, а также повысить возраст молодых специалистов, которым положены меры поддержки, до 35 лет», – заметил Кузюров.

Подробнее о новом региональном проекте «Сохранение лесов», закупке беспилотников, клонировании триплоидной осины и грантовой поддержке молодых специалистов читайте в материале «Татар-информа».

#минлесхоз рт #равиль кузюров #повышение зарплаты
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