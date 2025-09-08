Минлесхоз РТ предупредил о риске лесных пожаров осенью

Третий класс пожарной опасности в лесах зафиксирован на сегодняшний день на территории Татарстана. Однако в вязи с установившейся теплой и сухой погодой местами прогнозируется четвертый класс. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В этом году пожароопасный сезон в лесах в Татарстане был открыт довольно рано, 31 марта. С самого начала ситуация была взята на контроль, регулярно проводится мониторинг пожароопасной обстановки. Кроме того, в республике выполнен комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов», – рассказали в пресс-службе.

После ранней весны летом в регионе чередовались периоды жары и осадков. В связи с высоким классом пожарной опасности один раз в этом сезоне вводилось ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Оно действовало с 31 мая до 20 июня включительно.

«Закрыть пожароопасный сезон планируем не раньше середины октября. Многие думают, что осенью риск пожаров снижается, но это не так. Люди приводят в порядок свои приусадебные участки, ходят в лес за грибами, а сухая листва и трава в сочетании с ветром – идеальные условия для распространения огня», – пояснил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Всего с начала года в республике зарегистрированы 542 термические точки и 356 случаев возгораний на землях возле леса. Число термоточек в этом году превышает в 1,8 раза аналогичный показатель прошлого года, а количество возгораний выросло в два раза. К счастью, лесных пожаров не было.