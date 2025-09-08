В Татарстане ввели штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.

«В период с 8 по 17 сентября 2025 года на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», – говорится в сообщении.

В указанный период категорически запрещается разводить костры и пользоваться открытым огнем в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также там, где трава уже высохла, и под кронами деревьев.

Запрещено выбрасывать горящие спички, сигареты и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.