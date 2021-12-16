Минлесхоз РТ отметил падение продаж живых елок в Татарстане

С каждым годом жители Татарстана в преддверии новогодних праздников приобретают всё меньше и меньше живых елок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Силами лесхозов в преддверии новогодних праздников гражданам предоставляется возможность приобрести елки. Как минимум около 10 тыс. мы предоставляем, они выращиваются на специальных плантациях лесхозов и в лесопитомниках, их хватает. Много елочных базаров организуют индивидуальные предприниматели. Много привозных елей и сосен различных пород из других регионов», — отметил глава Минлесхоза.

«Мы удовлетворяем потребности, но тенденция такова, что уменьшается количество продаваемых живых елок. Многие люди переходят на искусственные. Ежегодно мы всё меньше и меньше реализуем живых елок. Мы делали анализ, контактировали с бизнесом, и они тоже отмечают такой факт», — констатировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в преддверии новогодних праздников в столице Татарстана 15 декабря открылись 28 елочных базаров в формате ярмарок. В Приволжском районе работают 11 елочных городков, в Советском — пять, один — в Кировском, по два — в Вахитовском и Авиастроительном, четыре — в Ново-Савиновском, а в Московском — три. Приобрести новогоднюю елку можно по цене от 500 рублей, пихту — от 1 тыс. рублей.