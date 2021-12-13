В преддверии новогодних праздников в Казани откроются 28 елочных базаров

В преддверии новогодних праздников в столице Татарстана заработают 28 елочных базаров в формате ярмарок. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

В Приволжском районе будут работать 11 елочных городков, в Советском — пять, один — в Кировском, по два — в Вахитовском и Авиастроительном, четыре — в Ново-Савиновском, в Московском — три.

«Площадки начнут работать после 15 декабря, где жители города смогут приобрести ели, сосны и пихты. Цена за новогоднюю елку будет от 500 рублей, пихты — от 1 тыс. рублей. На продажу будут выставляться елки, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы», — добавил докладчик.

По словам Фазылянова, в дни продаж пройдут рейды по местам несанкционированной торговли, чтобы пресечь незаконную торговлю хвойными растениями.

После 31 декабря не проданные на ярмарках елки утилизируют — измельчат и передадут сельхозпроизводителям для хозяйственных нужд.