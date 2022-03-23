Лесокультурный сезон в Татарстане начнется в середине апреля

Татарстан готовится к проведению лесовосстановительных работ в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В настоящее время в лесхозах ведется ремонт и техническое обслуживание лесохозяйственной техники и других средств машинно-тракторного парка, привлекаемых к осуществлению мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Также приобретается необходимый лесокультурный инвентарь», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В 2022 году в республике по национальному проекту «Экология» планируется лесовосстановление на площади 3,6 тыс. га. В том числе посадка лесных культур будет произведена на площади 1,4 тыс. га, естественное лесовосстановление – на 2,1 тыс. га, комбинированное лесовосстановление – на 4 га и лесоразведение – на 104 га. За прошлый год специалисты лесной отрасли вырастили 34 млн штук стандартного посадочного материала. Этого количества хватило не только для лесовосстановления, но и для закладки защитных лесных насаждений.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» стартовал в 2019 году. Его главная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений и ущерб от лесных пожаров.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.