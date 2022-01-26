За год по нацпроекту «Экология» в Татарстане восстановят 3,6 тыс. га леса

В 2022 году в Татарстане планируется провести лесовосстановление на площади 3,6 тыс. га. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Работы будут выполнены в рамках регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. Посадка лесных культур будет произведена на площади 1,4 тыс. га, естественное лесовосстановление — на 2,1 тыс. га, комбинированное лесовосстановление — 4 га и лесоразведение — 104 га», — сказано в сообщении.

Также специалистами лесной отрасли будут проведены работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 13,5 тыс. га, дополнению лесных культур — на 4 тыс. га, посеву семян в базисных лесных питомниках — на 21 га.

«Обеспечение качественного выполнения лесовосстановительных работ в лесном фонде республики — одна из главнейших задач на 2022 год. Для ее реализации в прошлом году в питомниках было выращено 34,1 млн штук стандартного посадочного материала. Этого количества хватит не только для лесовосстановления, но и закладки защитных лесных насаждений», — отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» реализуется с 2019 года. Его главная цель — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и «ущерб от лесных пожаров».

Национальные проекты реализуются в стране согласно «майским» указам Президента России Владимира Путина.