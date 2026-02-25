news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 25 февраля 2026 13:10

Минлесхоз РТ назвал среднюю зарплату и востребованные специальности в отрасли

В лесной отрасли Татарстана работает около 2,5 тыс. человек. Средний возраст сотрудников составляет 43 года. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Как и везде, у нас есть некоторая текучка – кто-то уходит в декрет или на пенсию, кто-то решает сменить сферу деятельности. Критического старения кадров мы не наблюдаем. В районах больше всего нужны специалисты рабочих профессий. Не хватает трактористов, вальщиков леса, требуются и мастера леса, лесные инспекторы», – рассказал он.

По данным Кузюрова, по итогам 2025 года средняя заработная плата работников лесного хозяйства Татарстана составила 55,5 тыс. рублей. В этом году рост средней заработной платы ожидается в среднем на 10%.

Подробнее о законодательных новшествах в лесной отрасли в 2026 году, выплатах для молодежи, использовании дронов для выявления нарушителей читайте в интервью Кузюрова «Татар-информу».

