Минлесхоз объяснил вспышку непарного шелкопряда в лесах Татарстана потеплением климата

Из-за потепления климата леса Татарстана атаковал непарный шелкопряд (Lymantria dispar). Очаги вредителя обнаружены в Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Билярском, Мензелинском, Нурлатском и Черемшанском лесничествах. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Изменение погодно-климатических условий, ежегодное увеличение среднесуточной температуры воздуха являются факторами создания благоприятных условий для развития и увеличения очагов вредителей. В прошлом году на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского, Черемшанского лесничеств выявлена вспышка очагов непарного шелкопряда на общей площади свыше 64 тыс. гектаров», — рассказал докладчик.

Для борьбы с вредителем в весенний период 2023 года специалисты лесной отрасли проведут контрольные обследования очагов для определения приживаемости непарных шелкопрядов, а в первой и второй декадах мая — мероприятия по их ликвидации. Обработка лесных насаждений будет проведена биологическим препаратом наземным способом (недавно был опубликован соответствующий тендер, о чем сообщал «Татар-информ»).

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза Татарстана, в 2021 году на территории Азнакаевского и Бугульминского лесничеств проводилась санитарная обработка от кольчатого шелкопряда (Malacosoma neustria) на площади 173 гектара.

При выборе участков для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в приоритете остаются участки около населенных пунктов и детских оздоровительных лагерей.