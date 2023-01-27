На уничтожение непарных шелкопрядов в лесах Татарстана потратят 99,9 млн рублей
В Татарстане на уничтожение лесного вредителя — непарного шелкопряда на территории семи лесничеств направят более 99 млн 998 тыс. рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Гусеницы должны быть уничтожены на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств. Из документации следует, что обработка одного гектара обойдется в 2155 рублей.
От подрядчика потребуется обработать очаги непарного шелкопряда биологическим препаратом на основе штамма Bacillus thuringiensis, включенным в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Работы нужно будет проводить в ранние утренние или вечерние часы при скорости ветра не более 4 м/с.
Заявки для участия в тендере можно будет подать до 3 февраля, а исполнитель работ окажется определен 7 февраля.