На уничтожение непарных шелкопрядов в лесах Татарстана потратят 99,9 млн рублей

В Татарстане на уничтожение лесного вредителя — непарного шелкопряда на территории семи лесничеств направят более 99 млн 998 тыс. рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Гусеницы должны быть уничтожены на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств. Из документации следует, что обработка одного гектара обойдется в 2155 рублей.

От подрядчика потребуется обработать очаги непарного шелкопряда биологическим препаратом на основе штамма Bacillus thuringiensis, включенным в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Работы нужно будет проводить в ранние утренние или вечерние часы при скорости ветра не более 4 м/с.

Соответствующий инсектицид широко используется для биозащиты растений, вырабатываемый почвенной бактерией Bacillus thuringiensis токсин безопасен для всех позвоночных, включая человека, и большинства насекомых.

Заявки для участия в тендере можно будет подать до 3 февраля, а исполнитель работ окажется определен 7 февраля.

Непарный шелкопряд (Lymantria dispar) относится к бабочкам из семейства эребид. Для этого вида характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов и садов на больших площадях. Повреждает до 300 видов растений: почти все лиственные деревья, часть хвойных, многие виды кустарников. Предпочитаемые породы — дуб, берёза, тополь, липа, ива, слива, яблоня.