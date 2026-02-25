Минлесхоз: Новый закон улучшит санитарное состояние лесов Татарстана

Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», принятый в конце прошлого года, позволит улучшить санитарное состояние и оздоровить лес. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Новый закон позволит улучшить санитарное состояние и оздоровить лес, повысить уровень пожарной безопасности и освободить участки для посадки лесных культур. Кроме того, он даст экономический эффект. Законопроект позволит укрепить финансовую устойчивость лесхозов, увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что будет способствовать дальнейшему развитию лесного хозяйства республики», – рассказал он.

Проект данного закона ранее разработал Минлесхоз Татарстана совместно с Минприроды России. Закон предусматривает увеличение объемов рубки спелых и перестойных лесных насаждений

«Самое главное – мы сможем обеспечить эффективное и непрерывное использование лесных ресурсов. Ведь лес – наше общее достояние, которое требует грамотного управления», – подчеркнул Кузюров.

Подробнее о законодательных новшествах в лесной отрасли в 2026 году, выплатах для молодежи, использовании дронов для выявления нарушителей читайте в интервью Кузюрова «Татар-информу».