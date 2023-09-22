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Минкультуры: Вебинары по культуре стали самыми просматриваемыми на KDW
На закрытии Kazan Digital Week-2023 заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Алексей Наймушин доказал главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, что цифровые технологии в культуре тоже есть.
В начале своего выступления спикер поделился эмоциями от проведенных трех дней на казанском цифровом форуме.
«На самом деле очень много восторгов и впечатлений от этих трех дней. Огромная благодарность Правительству Республики Татарстан и огромная благодарность вам, Максут Игоревич, за то, что вы дали такую поддержку от Минцифры и возможность пообщаться, посмотреть и поучаствовать во всем этом», — обратился к участникам заседания спикер.
Наймушин заметил, что на закрытии стратегической сессии глава Минцифры заявил, что не ожидал такой структурированности и качества в докладах от культуры и туризма.
«Так вот, Максут Игоревич, цифровые технологии в культуре есть! И эти 2-3 дня показали, что очень много к этой теме интересов. Проведено 8 секций, большой круглый стол, 5 мастер-классов, выступили 110 спикеров из 10 стран, приняли участие 14 регионов России. Очень много людей, значительный интерес. Кстати, вебинары по культуре набрали самое большое количество просмотров», — отметил он.
По словам Наймушина, основными темами на секциях стали новые траектории развития креативных индустрий, народные художественные промыслы, а также кадровые вопросы. Помимо этого, спикеры обсуждали темы инвестирования в культуру и креативные технологии.
«Очень много тем поднято. На самом деле тут несколько листов, что можно перечислять. Не буду, но! Цифра в культуре есть. Культура в цифре есть. И более того, культура есть везде», — заключил Наймушин.
Kazan Digital Week 2023 состоялся с 20 по 22 сентября. Главная повестка форума — презентация и реализация IT-продуктов, представленных на российском рынке. Мероприятие проходит в соответствии с целями национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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