Минкульт планирует создать в России центр исторической памяти

В России запустят пилотный проект по созданию национального центра исторической памяти на базе федерального Музея Победы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках деятельности Совета (СПЧ — ред.) запускается пилотный проект министерства (культуры — ред.) по созданию национального центра исторической памяти на базе федерального Музея Победы», — сказала глава Минкультуры на конференции «Россия: Единство и Многообразие».

Любимова отметила, что центр будет заниматься сбором базы данных «Лица Победы», организацией масштабных выставок «Подвиг народа», экспозицией военной техники под открытым небом и другими мероприятиями.

Ранее Президент России Владимир Путин изменил состав СПЧ, обновив 10 его участников.