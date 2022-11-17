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Политика
17 ноября 2022  13:58

Путин внес изменения в состав СПЧ

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Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав совета вошли 10 человек: корреспонденты, омбудсмены, представители научных и общественных организаций, СМИ. Еще 10 человек, наоборот, выведены из состава СПЧ.

«Исключить из состава совета Асмолова А.Г., Бабушкина А.В., Большакову М.А., Верховского А.М., Винокурову Е.В., Евдокимову Н.Л, Засурского И.И., Каляпина И.А., Осокину Г.А. и Сванизде Н.К.», — говорится в указе.

 

 

#Владимир Путин #спч
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