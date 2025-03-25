Минниханов: Мигранты важны для экономики, но их нужно адаптировать к России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Без привлечения мигрантов сложно будет решить задачи, стоящие перед экономикой республики и страны. Однако нужен системный подход, который будет также и адаптировать приезжих к жизни в России. Таким мнением по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах Приволжского федерального округа поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Четко понимаем, что без привлечения мигрантов, не можем решить те вопросы, которые стоят сегодня перед нашей экономикой. Но здесь нужна система и механизмы, которые помогли бы им в адаптации и получении квалификации. Такие подходы реализованы в ОЭЗ "Алабуга" и КАМАЗе. Это целевые наборы, подбор персонала по подготовке рабочих. Нужно не просто взять мигранта на работу, но и заниматься его социализацией», – рассказал журналистам Минниханов.

Он добавил, что многие мигранты приезжают со своими семьями, здесь тоже необходимо проводить определенную работу. В частности, создать курсы для детей по изучению русского языка.

Несколько предприятий, ведущих подобную работу в Татарстане, посетили сегодня участники заседания, среди которых главы регионов ПФО. Полномочный представитель Президента России в округе Игорь Комаров назвал республику примером в вопросах миграционной политики.

«Неслучайно для заседания мы выбрали именно Татарстан. Республика служит примером в части миграционной политики. Сегодня мы увидели, как здесь реализована эта работа. Но мы понимаем, что в вопросах миграции есть и свои риски. Главным приоритетом остаётся обеспечение безопасности в обществе и сохранение культурной идентичности», – заявил Комаров.

Если не уделять должного внимания вопросам миграционной политики, то затем они могут возникнуть в более острой обстановке, поэтому необходимо продолжать работу в этом направлении, добавил он.