Минкульт Татарстана запустил собственное радио

Министерство культуры РТ запустило собственное интернет-радио «Культура Татарстана». Церемония прошла во время заседания Совета по культуре при Раисе Татарстана. В мероприятии принимал участие руководитель РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Радио будет базироваться в Атнинском государственном драматическом театре имени Г.Тукая. Передачи будут охватывать все сферы культуры Татарстана, в том числе записи песен из спектаклей всех театров республики, золотой фонд татарской эстрады — композиции в исполнении Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой, Рашита Вагапова и других знаменитых татарских певцов. Также часть передач посвятят современной музыке, истории театров, татарстанским артистам и музеям, литературе и устному народному творчеству.