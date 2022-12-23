Минкульт Татарстана задумал объединить фестиваль «Культурный код» и оперу «Черная палата»

В предстоящем году Министерство культуры Татарстана планирует реализовать масштабный проект, который объединит фестиваль национальной фэшн-индустрии «Стиль жизни – Культурный код» и национальную оперу под открытым небом «Черная палата» в интерьерах исторической постройки Черная палата в Болгаре. С этой целью ведомство уже подало заявку в Президентский фонд культурных инициатив, сообщила на итоговой встрече года со СМИ министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«“Культурный код“ был очень ярким событием. Мы сейчас подали заявку, чтобы сделать еще более масштабный проект, который объединит “Культурный код“ и станет продолжением истории с “Кара пулат “ (с тат. «Черная палата» – прим. Т-и) в интерьерах Кара», – сказала Аюпова.

В Татарстане стало появляться много площадок социального предпринимательства, одним из направлений которого все чаще становится просветительская деятельность, отметила министр.

Напомним, опера «Черная палата» была представлена публике под открытым небом и с использованием мультимедийной проекции на само историческое здание Черной палаты в середине августа, в дни фестиваля средневекового боя «Великий Болгар». Ее первым зрителем стал в том числе Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно – прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код» проходил в этом году в Казани во второй раз со 2 по 14 августа.