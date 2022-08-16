Мечта, через века ставшая явью: в Болгаре ожила история Черной палаты

Знаковым событием, воплощением мечты в реальность назвали постановку мюзикла-оперы «Кара пулат» («Черная палата») в Болгаре. Через семь лет после премьеры спектакль в версии open air показан на фоне живых декораций и световой визуализации с 3D-эффектами на территории Болгарского музея-заповедника.

Народный поэт Ренат Харис и композитор Эльмир Низамов мечтали увидеть свою оперу сыгранной в Болгаре, у самой Черной палаты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Создавая свою оперу, композитор Эльмир Низамов и народный поэт Ренат Харис мечтали увидеть ее сыгранной в Болгаре, у самой Черной палаты. Эти мечты, слившись с мечтой первого Президента Татарстана, Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева сделать Болгар центром событий, воплотились в open air спектакль в живых декорациях с использованием 3D-маппинга. Простыми словами – оперу показали на открытом воздухе, соорудив сцену у Черной палаты, дополнив представление визуальными эффектами, созданными при помощи световой проекции на фасады здания. Таким образом, опера, впервые представленная на сцене Тинчуринского театра семь лет назад, получила новое дыхание и была показана на земле предков, став одним из ярких событий в рамках празднования 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария.

Формат оперы под открытым небом татары опробовали еще девять лет назад – на площади перед Дворцом земледельцев в дни Всемирной Универсиады была показана опера «Ак Буре» молодого поэта Рузаля Мухаметшина и композитора Зульфии Рауповой. Инициатором выступил Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Опера, насколько мне известно, была показана всего один раз, ее продвижением, каким-либо масштабным пиаром никто не занимался, поэтому сейчас оказалась практически забытой.

Опера, впервые представленная на сцене Тинчуринского театра семь лет назад, получила новое дыхание и была показана на земле предков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опера «Черная палата» была поставлена режиссером Георгием Ковтуном. К юбилею принятия ислама ее возобновил на своей сцене театр имени Тинчурина (режиссер – Туфан Имамутдинов, хореограф – Фанис Исмагилов). Создание версии open air поручили Ильгизу Зайниеву. «Как у режиссера, у меня были две задачи. Первая – адаптировать оперу для формата под открытым небом. В театре была вращающаяся сцена, и декорации позволяли подниматься на палату. Здесь этого не будет, так как вместо декораций – сама Черная палата, мы играем на ее фоне. С двух сторон здания будут построены две Г-образные сцены», – рассказывал на этапе подготовки спектакля Ильгиз Зайниев.

«Известно ли, для чего служила Черная палата?» – интересовались журналисты у встречавшего их научного сотрудника Болгарского музея-заповедника Рената Вагапова.

«Первая версия – это был Дом суда. Одновременно это была ханака – обитель суфиев. Дервиши носили черные халаты из овечьей шерсти, возможно, название оттуда. Другая версия – это было женское медресе. Девушки закрывали лица накидками, может быть, это послужило возникновению такого названия», – поделился ученый.

Черная палата, по одной версии, была Домом суда и обителью суфиев, а по другой – женским медресе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что бы ни происходило в древних веках, Черная палата стала главным героем в новом веке

Спектакль должен был начаться в 20.00 – с наступлением темноты, с появлением луны на небосклоне. Хотя воображение рисовало открытое поле, где свободно будут располагаться зрители, на самом деле «зал» был огорожен по всем требованиям безопасности. Проход через металлоискатели. Не скрою, в душе слегка зашевелилось недовольство, однако делать нечего, заходишь и садишься на одно из подготовленных организаторами мест. Здесь это были тюки сена и пластмассовые стулья. Стоит отметить, что благодаря расположению зрительских мест на возвышенном месте и правильному ракурсу зрителям открывался хороший обзор на сцену.

Сцена сооружена вплотную к Черной палате, однако не касаясь ее – исторический памятник находится под эгидой ЮНЕСКО, и никаких действий с ней совершать никто не имеет права. Как полагается, перед сценой – оркестровая яма, которая защищает инструменты музыкантов, а также не позволяет ветру уносить звук. Лицом к музыкантам, возвышаясь над оркестровой ямой, расположился дирижер Ильяс Камал. Его могу назвать единственным по-настоящему татарским режиссером в современном национальном музыкальном искусстве. Ильяс Камал – среди тех, кто воплотил в жизнь данный уникальный проект, и это очень радует и придает надежды.

Перед сценой – оркестровая яма, которая защищает инструменты музыкантов, а также не позволяет ветру уносить звук Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед спектаклем журналистам удалось побывать в палатке для артистов, где гример Алсу создавала им образы – в ее кресле застали исполнителя главной роли Ильгиза Мухутдинова.

Ильгиз – один из тех татарских исполнителей, кто творит на стыке двух плоскостей – «элитной» и «массовой» культуры. Его мягкий тенор, приятное позитивное лицо являются гарантией, что этот артист всегда будет воплощать положительного героя у татар. Судьба у него такая!

Гример продолжает свою работу, а Ильгиз, которому предстоит сыграть Туры батыра, отвечает нам: «Сыграть спектакль в живых декорациях, у самой Черной палаты – это очень волнительно. Я благодарен за возможность участвовать в этом проекте. Мы гордимся нашей историей. Теперь мы смогли выпустить такой большой проект в формате оpen air, для нашей культуры это большой шаг. В Италии это делают, но там климат немного другой. А мы у воды смогли такое сделать – это тоже некое испытание для нас, новый опыт», – поделился артист.

Ильгиз Мухутдинов: «Сыграть спектакль в живых декорациях, у самой Черной палаты – это очень волнительно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этот момент терпение гримера закончилось, потому что глаза были уже подведены, подошло время приклеить бороду к подбородку. «Помолчи, пожалуйста, наклеимся», – сказала девушка. Беспокойство ее понятно: время идет, а на очереди другой артист – исполнитель роли главного злодея в спектакле Артур Исламов.

Настоящий старейшина в многочисленной команде проекта, актер Тинчуринского театра, народный артист Татарстана, заслуженный артист России Зуфар Харисов уже в костюме и загримирован.

Зуфар Харисов: «Чувства переполняют, буквально хочется погладить эти камни, обнять их все» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самое главное то, что играем на природе – у Черной палаты, на священной земле булгар. Эти камни еще помнят те древние времена. Чувства переполняют, буквально хочется погладить эти камни, обнять их все… Невозможно объяснить, что я сейчас испытываю», – говорит он.

Илюса, которая исполнит главную женскую роль – дочь хана Наргизу, тоже уже готова.

Илюса Хузина, как и Ильгиз Мухутдинов, смогла найти ту самую грань, где она прекрасно существует и как оперная, и как эстрадная певица. Такая же улыбчивая, источающая позитив. Неудивительно, что в татарских спектаклях ее амплуа – хорошие, добрые девушки.

Илюса Хузина смогла найти ту самую грань, где она прекрасно существует и как оперная, и как эстрадная певица Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пожалуй, именно такие наши молодые кадры, как Илюса Хузина и Ильгиз Мухутдинов, могли бы стать основой современной татарской оперы. Они завоевали сердца многих и смогли их привести за собой, увлечь оперой, и которые, уверена, могут доказать, что опера не чужда татарам, что она им не просто для экспериментов, а искусство, которое может быть им близким. Однако наша перспективная молодежь сейчас не на сцене Татарского государственного театра оперы и балета. А в национальных оперных постановках поют татары, имена которых татарам неизвестны. Однако прошу прощения, я немного отошла от темы.

Вот и сам Ильгиз Зайниев – руководитель по творческой части команды из восьмидесяти человек, работавших над проектом. Чуть погодя замечаем Ленара Хакимзянова, а после него – Дамира Алямова. Именно его студия «Абау» отвечает за световое оформление спектакля. Студия также известна видеороликами о выдающихся татарах, которые она создает при поддержке Министерства культуры Татарстана.

Ильгиз Зайниев: «Артисты взялись за эту идею с огромным воодушевлением, большой благодарностью за возможность участвовать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильгиз Зайниев: «В Тинчуринском театре к спектаклю были сделаны разноуровневые декорации, к тому же сцена могла вращаться. Здесь таких возможностей нет, поскольку это объект под эгидой ЮНЕСКО, трогать здание нельзя. Поэтому мы соорудили двухстороннюю сцену. Сделали так, чтобы сразу два фасада Черной палаты были видны зрителю. Кулис нет, поэтому нужно было продумать входы и выходы для исполнителей. Артисты взялись за эту идею с огромным воодушевлением, большой благодарностью за возможность участвовать. Работали с большим желанием, с удовольствием».

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов: «Это уникальный проект. Он осуществлен при финансовой поддержке фонда “Яңарыш – Возрождение”. Каждый, кто участвовал в проекте: режиссерская группа Ильгиза Зайниева, артисты, оркестр, технические специалисты, – все работали от чистого сердца. Это – коллективная работа. Первый шаг сделан. Что будет в дальнейшем – посмотрим. Думаю, Ильгиз Зайниев на этом не остановится».

Дамир Алямов: «Эту видеографику создавала большая команда. Она призвана усилить эмоциональный эффект от спектакля. Мы создаем визуальный фон для артистов. Я вроде внес свой какой-то вклад в этот проект. Были трудности. Потому что нам было необходимо использовать две стороны объекта. Невозможно сделать так, чтобы всем одинаково хорошо было видно. Мы выбрали угол. У оперы есть свои собственные герои, но для меня главным героем была сама Черная палата. Хотелось о преподнести ее зрителю еще более красивой. Нет предела совершенству. Но мы, кажется, смогли осуществить задуманное нами».

«До конца еще не осознали, какие дела за последние годы нам удалось совершить»

Постепенно в «зале» собираются зрители. Люди, пришедшие посмотреть спектакль под открытым небом, выбирают себе удобные места. Примечательно, что в первую очередь занятыми оказались стулья у прохода – всем хотелось быть ближе к месту, где пройдет Минтимер Шаймиев. Суетится многочисленная административная группа.

Если считать по количеству мест для зрителей, оперу посмотрели около 1200 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Количество участников проекта самостоятельно сосчитать я не смогла. Цифры назвал Ильгиз Зайниев: творческая часть (артисты, музыканты оркестра) – около 80 человек, кроме того, техническая часть – около трех десятков человек. Что касается административной группы, то это представители Фонда «Янарыш-Возрождение», Министерства культуры, администрация театра Тинчурина, администрация ансамбля танцев «Казань», администрация БКЗ им. С. Сайдашева, администрация Спасского района… Здесь также представитель «Барс-Медиа» Дина Гараева. Скорее всего, у каждого из этой многочисленной административной группы была какая-то своя задача, поскольку среди них даже была женщина, которая громко извещала: «Здесь не стойте, будет проходить Шаймиев».

В то же время никто из этих людей не смог мне внятно сказать, была ли проведена обработка территории от комаров. Лишь директор БКЗ Инга Новикова подтвердила, что действительно обработка проводилась. И до этого Министерство культуры поручало уличные мероприятия команде БКЗ, и они неплохо справлялись с организацией. Есть уверенность, что в этом случае каких-то непредвиденных ситуаций не возникнет.

Узнать количество посмотревших спектакль под открытым небом тоже удалось не сразу. Цифру уточнил замминистра культуры Ленар Хакимзянов: по количеству мест для зрителя, получается около 1200 человек.

Минтимер Шаймиев: «Кажется, мы даже сами до конца еще не осознали, какие дела за последние годы нам удалось совершить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед спектаклем на сцену поднялся Минтимер Шаймиев: «Здравствуйте, доброго вам вечера! Кажется, мы даже сами до конца еще не осознали, какие дела за последние годы нам удалось совершить. Мы доказали, что мы можем. За короткое время взялись за мечту, которая у нас жила веками. Сегодня даже трудно представить тех, кто заложил ее основу, творил, растил хлеб, прошел через все испытания, трудности, через которые довелось пройти нашему народу. Мы в этом году стали свидетелями эпохального события. Только представим: за совсем короткое время смогли возродить Болгар. 1100 лет назад здесь добровольно была принята религия ислам. Мы, собрав наших талантливых людей, через ЮНЕСКО, смогли показать, что на этих территориях происходят большие события.

Иногда так подумаешь, и даже в голове не укладывается. Празднуем 1100-летие Болгара. Юбилей памятного события – ислам мирным путем пришел на эти земли – мы отметили, избежав конфликта с какими-либо народами и государствами. Я от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, руководства и народа выражаю благодарность Путину и его команде. По его Указу мы смогли отпраздновать этот праздник. С эпохальным событием поздравляю всех вас. Когда делается от всего сердца, получается. За что бы мы ни брались, мы делаем, доводим до конца. Всем вам спасибо!

«Это не будет последним проектом. А нашу оперу мы покажем еще большему количеству зрителей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А в этот раз мы, собравшись вместе, будем смотреть «Черную палату». Спасибо всем тем, кто создал эту оперу. Исполнители главных ролей поставленной семь лет назад оперы стали уже всемирно известными певцами. Люди полюбили этот труд. Мы должны показать его миру в еще более красивом, привлекательном виде. Это – наше дело, которое мы сделали своими руками. Всем вам желаю благополучия.

Ильгиз – наш очень талантливый режиссер. Большое спасибо также Ренату Харису и Эльмиру Низамову! Это не будет последним проектом. А нашу оперу мы покажем еще большему количеству зрителей. Возможности открылись.

Сейчас время уборки урожая. Если погода не испортится, мы можем собрать рекордное количество хлеба. Это огромное богатство. Результат труда хлебороба. Большой урожай открывает возможности для нашего дальнейшего развития.

Всем вам большое спасибо. Начнем!»

Пока Минтимер Шаймиев спускался со сцены, миловидные татарские бабушки с одобрением перешептывались: «Натуральный Президент».

Спектакль длился 1 час 20 минут. Действие шло как на площади перед Черной палатой, так и на сооруженной у фасадов сцене. Действительно, в этот вечер Черная палата казалась полноценным участником представления, его главным действующим лицом. Видеографика помогала сосредоточить внимание зрителя на историческом здании. Визуальные образы были настолько яркие, красочные, что казалось, что события можно было прочувствовать даже не следя за сюжетом, а просто окунаясь в магию музыки Эльмира Низамова и сюжет, созданный авторами световых эффектов.



Мне лично «анимация» в какой-то момент стала казаться уж очень плотной – будто команда Дамира Алямова соревнуется с особенно прекрасной в ту ночь полной луной и звездной россыпью на ясном небе – чем выше луна, тем более яркий поток света заливает фасады Черной палаты, образуя картины, одна выразительнее другой.

Но, кажется, понятно, почему режиссер и техническая группа делают большой акцент на анимацию. Во-первых, наш театр оперы и балета приучил зрителя смотреть яркие шоу с богатыми костюмами и декорациями. Во-вторых, оперу слушает и понимает настолько тоненький пласт татарского зрителя, что его практически и нет. Наш зритель привык смотреть шоу и концерты формата Элвин Грей / Гузель Уразова. То есть тут не на первом и даже не на втором месте не вокал, а костюм, задник, аранжировка, ненатуральная красота и много разговоров со сцены. Вот этому зрителю как-то надо показать оперу. Полагаю, именно поэтому – чтобы удержать зрителя «эстрадного» и привыкшего к «дорого-богато» зрителя театра Рауфаля Мухаметзянова, было решено усилить анимацию. Красиво же: все блестит и сверкает!

Палату, охваченную огнем, и девушек, превратившихся в птиц, студия «Абау» изобразила просто прекрасно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Я лично дала отдых своим глазам, любуясь полной луной, и, глядя на движения Ильяса Камала, до самых своих клеточек впитывала удивительную музыку Эльмира Низамова.

А вот палату, охваченную огнем, и девушек, превратившихся в птиц, студия «Абау» изобразила просто прекрасно. За этот финал огромное спасибо ребятам!

Спектакль закончился. Поднимаемся на сцену, чтобы с героями, сделавшими мечту реальностью, – солистами и со всеми артистами – порадоваться вместе за этот успех.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А кто это уже подоспел к артистам со словами поздравления? Это же Урин, сам Урин! Генеральный директор Большого театра, профессор, режиссер, театровед Владимир Георгиевич Урин.

Не упускаем возможности услышать мнение мэтра – дожидаемся, как он поздравит артистов, и окружаем его.

Владимир Урин: «Я здесь отдыхаю. Поэтому появилась возможность познакомиться с этим удивительным местом и его историей. Побывали и в вашем прекрасном музее. Поразительно! Там три часа без остановки нам рассказывали. Правда! Сегодня увидели легенду, которая воплотилась в оперу. Сделано удивительно театрально. Сделано с учетом того, что это будет под открытым небом. Это ведь совсем нелегко. Ребята молодцы, решение найдено. Я получил большое удовольствие от просмотра спектакля».

Владимир Урин: «Сегодня увидели легенду, которая воплотилась в оперу. Сделано удивительно театрально» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У оперы есть перспективы?» – спрашиваю я у Владимира Георгиевича.

«У вас есть удивительно хороший композитор, у него очень большие перспективы», – ответил он.

«Очень хороший композитор, перспективный, – поддержала его заведующая отделом перспективного планирования и специальных проектов «Большого театра», супруга Владимира Урина Ирина Александровна. – И у этого места перспективы очень большие...»

«Это место надо использовать. Здесь можно делать удивительный театральный фестиваль», – сказала она и поспешила покинуть журналистов.

Вот же, пришел сам Урин! А директора Татарского государственного театра оперы и балета Рауфаля Мухаметзянова и его команды в этот вечер здесь не было. И он не увидел, что татары свою оперу могут прекрасно представить и под открытым небом…

«Татары больше верят, если им скажет кто-то со стороны»

«Поздравляю! Тебя похвалили», – говорю Эльмиру Низамову.

«Минтимер Шарипович тоже говорил: татары больше верят, если им скажет кто-то со стороны», – отмечает он.

Похвалив композитора, перехожу к дирижеру.

«Это – коллективное творчество. На открытой площадке нелегко. Но ради искусства достигли своих целей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поздравляю, Ильяс», – обращаюсь к Ильясу Камалу, который скромно стоит неподалеку.

«Это – коллективное творчество. На открытой площадке нелегко. И комары мешают, и на инструменты воздействуют и ветер, и тепло, влажность… Мы работали в экстремальных условиях. Но ради искусства достигли своих целей», – говорит он. Заметно уставший.

Позже стала известна реакция Минтимера Шаймиева – оперой он остался очень доволен. Отдельно поблагодарил Ильгиза Зайниева. Пожалуй, с Шаймиевым согласится каждый, кто в этот вечер посмотрел оперу.

Автор: Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского