Минкульт Татарстана озвучил планы по реализации нацпроектов в 2024 году

В наступившем году в Татарстане продолжится реализация национального проекта «Культура». Как и в прошлых годах запланировано реализовать три региональных проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

«Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами – это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта», – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году запланировано открыть 14 новых объектов. В Апастовском и Алькеевском районах появятся новые сельские дома культуры на 45 и 100 мест. В Сармановском районе капитально отремонтируют Сармановскую детскую школу искусств им. И.Г.Шакирова. Капитальный ремонт пройдет в Зеленодольском муниципальном театре и музее, Краеведческом музее Бавлинского района. Ремонтно-реставрационные работы пройдут на объекте культурного наследия «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.», расположенного в Кукморском районе.

В новом году будут технически оснащены три музея – Музей истории Тетюшского края, Арский историко-этнографический музей «Казан арты», Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Новые модельные библиотеки появятся на территории Елабужского, Дрожжановского и Кукморского районов, сообщили в Минкульте РТ.

Благодаря региональному проекту «Творческие люди» повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования пройдут 1218 специалистов. Обучение для участников программы проходит в ведущих вузах в сфере культуры страны, в том числе в Казанском государственном институте культуры.

По региональному проекту «Цифровая культура» продолжится оцифровка книжных памятников. Также в 2024 году продолжится активное использование ранее созданных и открытых виртуальных концертных залов.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.