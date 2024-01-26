Минкульт Татарстана наградит участников голосования за лучшее новогоднее мероприятие

Министерство культуры Татарстана из 26 тысяч человек, принявших участие в голосовании за лучшее новогоднее мероприятие, выбрало троих победителей. Их семьи будут поощрены за активность билетами на любое культурное мероприятие по их выбору.

С окончанием новогодних каникул 2023-2024 ведомство, напомним, объявило с 9 января открытое виртуальное голосование жителей республики за лучшее новогоднее мероприятие. В канун Нового года по дореволюционному стилю с помощью генератора случайных чисел были определили троих победителей.

«Сегодня в Зеленом зале Министерства культуры Татарстана пройдет чаепитие с семьями-победителями голосования. Они сами выбрали мероприятие, которое они хотят посетить. Выбирали семьи любое мероприятие из тех, которые проходят наших подведомственных учреждений. Эти билеты мы им сегодня предоставим», – прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе регионального Минкульта.

По итогам самого голосования за лучшее новогоднее мероприятие первое место занял спектакль-мюзикл «Книга силы» в Казанском ТЮЗе, премьера прошлого театрального сезона (47% голосов). На втором месте – серия новогодних мероприятий в Национальном музее Татарстана (43%). Еще 7% голосов набрал Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки».