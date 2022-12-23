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Культура
23 декабря 2022  23:03
Оксана Романова

Минкульт РТ рекомендовал фестивалю «Великий Болгар» добавить «привязку к местности»

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Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» проводится по инициативе предпринимателей, однако Министерство культуры РТ хорошо с ним знакомо и дружит с организаторами. В этом году ведомство рекомендовало им при подготовке мероприятия сделать акцент на привязке к исторической местности, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Великий Болгар – очень яркое, интересное событие. Реконструкция таких боев – одна из наиболее позитивно воспринимаемых форм погружения в исторические события. Мы проговаривали с [организаторами фестиваля], к которым я очень хорошо отношусь, что если мы говорим о таких реконструкциях, они должны быть актуализированы в этом пространстве. То есть должна быть привязка непосредственно к этой территории. И в этом году они это, кстати, попытались сделать. Надеюсь, что в будущем году мы останемся партнерами с Великим Болгаром, и все-таки это мероприятие будет продолжено».

Напомним, фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» проходит с 2014 года в середине августа на территории Болгарского музея-заповедника. В этом году, не анонсируя заранее, команда организаторов попрощалась со зрителями под залпы салюта, заявив о прекращении истории фестиваля.

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